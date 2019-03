Liam Payne hace arder Twitter con una fotografía en la que marca su paquete

Los Directioners especulan sobre su posible tamaño

A Liam Payne de One Direction no le ha costado nada revolucionar las Redes Sociales. Y es que él no se esperaba que una foto en la que aparece tumbado y luciendo abdominales causase tal expectación. Pero no es una simple foto ya que los fans han dejado volar su imaginación y han comenzado a especular sobre el posible tamaño de su paquete. Es más, los directioners han ido más allá y han creado un hashtag dedicado a su 'anaconda'.