Liam Payne es grabado mientras cantaba en la ducha un tema del próximo álbum de 'One Direction'

Liam Payne ha revelado una canción del próximo álbum de 'One Direction'. Resulta que el integrante de la banda estaba cantando la canción en la ducha, pero no sabía que alguien lo estaba grabando. Una persona, aún no revelada por el cantante, grabó el tema con su teléfono móvil y el cantante lo ha terminado difundiendo por las redes sociales. No se descarta la posibilidad de que la culpable haya sido la novia del cantante, Sophia Smith. ¡Qué fuerte!

Frente al gran bullicio que se provocó en las redes sociales, Liam terminó publicando lo siguiente: "La canción de hoy en la ducha ha sido captada por la cámara de alguien... Creo que debería compartirlo con vosotros #nextalbum #SqueakyCleanDream". En el vídeo no se oye solo la canción, sino que también se puede oír alguna frase como: "Me encanta lavarme el pelo, oh yeah!".

Aunque por el momento se desconoce la fecha del próximo álbum de 'One Direction', este ya sería el quinto disco que sacan los chicos. Además este álbum será muy especial, ya que no oiremos cinco voces, sino cuatro, porque es el primer disco que graban sin Zayn Malik. Mientras tanto las directiones cuentan las horas para oír lo que seguro, será otro éxito.