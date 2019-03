Liam Payne le envía un bonito mensaje a su novia Cheryl Fernández: "Espero hacerte tan feliz como tú me haces a mí"

Aunque llevan muy poco tiempo juntos, Liam Payne y Cheryl Fernandez-Versini se muestran cada día más enamorados. Sabemos que el cantante de One Direction es bastante enamoradizo y así lo está demostrando de nuevo como ya hizo con su exnovia, Sophia Smith.

Y es que desde que se hizo pública la relación de Liam con su coach de 'The X Factor', la pareja se ha mostrado de lo más enamorada e incluso han decidido posar juntos en las redes sociales antes de ser fotografiados por los paparazzis.

Y no solo eso, sino que ahora Liam ha publicado una foto de Cheryl en su perfil de Instagram acompañando la imagen con un bonito mensaje dedicado a la vocalista de 'Fight for this love': "Feliz Día Internacional de la Mujer a mi mujer favorita del mundo. Espero hacerte tan feliz como tú me haces a mí". ¡Esto sí que va en serio!