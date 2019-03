Liam Payne se enfurece en Twitter al ser menospreciado por una fan de Justin Bieber

EL CHICO DE ONE DIRECTION RESPONDE ATACANDO A BIEBER

Liam Payne ha estallado en Twitter ante las provocaciones de los fans de Justin Bieber. Ha sido una seguidora de Bieber la que ha enfadado a Liam al preguntarle literalmente a través de la red que si no se deprimía al saber que Justin Bieber siempre tendría más éxito que él. Una pregunta a la que Liam no ha dudado en contestar de forma sarcástica atacando de paso al principito del pop: "¿Cuántas veces he sido arrestado?". ¡Menudo lío se ha montado!