Liam Payne se enfrenta a sus seguidores en Twitter

No hay día en el que alguno de los chicos de One Direction no se convierta en 'trending topic', y hoy ha sido el turno de Liam Payne. El joven de 21 años se ha convertido en el blanco de las críticas de muchos de los fans de la banda británica después de un desafortunado comentario durante su última actuación.

El polémico comentario se produjo cuando Payne intentó explicar al público la temática de la canción Girl Almighty, que según dijo es "sobre encontrar a la mujer número 1 en tu vida. No es algo con lo que os podáis sentir identificadas porque la mayoría sois chicas".

Esa afirmación ha sido la responsable de que el cantante haya sido acusado de homófobo. Ante tal ataque, el artista ha estallado a través de su cuenta de Twitter. A través de una serie de mensajes, Liam ha explicado que fue un comentario sin mala intención y que algunos han querido tergiversar. "Es muy molesto intentar con mucho esfuerzo hacer felices a las personas en los conciertos, pensando en hacer notas más altas y otras más dulces, y que algunas personas sólo se centren en un comentario dicho al azar sobre una canción que me gusta", ha escrito el muy molesto.