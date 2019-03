Liam Payne se enfada y abandona Twitter por haber sido tachado de homófobo

Ni una pizca de gracia le ha hecho al mismísimo Liam Payne las acusaciones que se le han hecho a través de las redes sociales por ver el programa 'Duck Dinasty'. Tras alabar el show televisivo a través de Twitter, Liam recibió una avalancha de comentarios negativos. El cantante no se ha quedado calladito y mediante su perfil ha querido mostrar toda su indignación.



"Oh Dios mío, parece que no se puede ver un programa de televisión sin que te pongan una etiqueta y te juzguen. Qué horror, el otro día compré la cena y también se hizo una noticia de ello. ¿Qué tengo que hacer para complaceros, necios? Tengo 20 años y solo estoy viviendo la vida como ustedes lo hicieron cuando tenían mi edad, pero lo hago en unas circunstancias extraordinarias. Estoy empezando a cansarme de ser juzgado de esta manera", escribió de lo más irritado a través de Twitter.



"Estoy harto de todo esto. Estaré de vuelta cuando vuelva la libertad de expresión y la gente deje de creer en la basura mediática", destacaba.



Tras las declaraciones del componente de '1D', su hermana Ruth ha salido en su defensa, también a través de las redes sociales. "Espero que se mantenga un tiempo alejado de Twitter y disfrute de su tiempo sin ser juzgado. Creo que solo necesita un descanso", señalaba.



Durante este tiempo esperemos que reflexione... ¡Y que no se enfade tanto!