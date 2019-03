Liam Payne echa de menos a Sophia Smith: "No puedo esperar para ver a mi persona favorita del mundo"

Desde que Liam Payne y su novia, Sophia Smith, retomasen su relación el pasado mes de mayo hemos podido ver a los tortolitos más unidos que nunca. Tanto que el cantante no puede separarse de su chica ni un momento y ya comenta por las redes sociales lo mucho que la echa de menos: "Sólo una semana para estar en casa. No puedo esperar para ver a mi persona favorita del mundo".

Y es que los chicos de One Direction se encuentran en plena promoción de su nuevo single 'Steal My Girl', recogido en el álbum 'Four'. Un trabajo lleno de sorpresas y sonidos nuevos, que ya se está convirtiendo en todo un éxito a nivel mundial.

Sin embargo, tanto amor no es bien recibido por los fieles seguidores de la banda a los que no les gusta nada ver como Sophia les roba a uno de sus chicos. ¿Acabará esta relación en boda?