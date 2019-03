Liam Payne desmiente que sea él quien aparece en la cama desnudo junto a otro hombre

Las celebrities y sus fotos comprometidas se han convertido en el objetivo de los hackers, y es que aunque no sean ellos mismos quienes las protagonicen, si el parecido es más que razonable las imágenes empiezan a correr como la pólvora a través de las redes sociales.

Liam Payne ha sido el último en convertirse en víctima de una mentira virtual, el componente de One Direction ha vuelto a ser tachado de gay al ver como unas imágenes en las que aparece un chico muy parecido a él, desnudo y con otro hombre, revolucionaban las redes.

Minutos más tarde era el propio Liam quien negaba que él fuera el que aparecía en estas imágenes a través de Twitter: "Wow, como si la gente pensara que esa foto rara que hay circulando fuera mía, creo que yo publicaría antes un desnudo frontal que dejar que la gente viera eso. Soy 100% no homófobo. Pero también soy 100% no gay, así que cuando alguien diga que lo soy voy a decir que no, lo que no me convierte en homófobo". ¡Con lo contento que esta él con su novia, Sophia Smith!

Y es que parece que los chicos de One Direction se han convertido en el nuevo objetivo de las mentiras en la red, la semana pasada Niall Horan tuvo que desmentir el mismo rumor al ver como publicaban un vídeo en el que otro chico parecido a él besaba a un hombre en una discoteca.