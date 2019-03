Liam Payne deja de seguir a Sophia Smith en Instagram

Hace unos días, y sin previo aviso, Sophia Smith daba por terminado el idílico romance que desde hace más de dos años mantenía con el cantante de One Direction Liam Payne, dejándole absolutamente devastado.

El rumor sobre la posible ruptura salió a la luz después de que la banda británica cancelase uno de los últimos conciertos de su gira, 'On the road again', alegando que Payne no se encontraba en condiciones de actuar esa noche.

Ahora, y después de muchos rumores, ha sido el propio Liam el que ha confirmado su ruptura con Sophia. Lo ha hecho de manera indirecta y muy discreta, haciendo 'unfollow' a su ex novia en Instagram, la única persona a la que seguía en la red social.