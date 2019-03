Liam Payne cuelga un adelanto de la nueva canción de One Direction en Twitter

El tema se llama ‘Olivia’

Liam Payne está más ansioso aún que las fans de One Direction por ver el nuevo disco de la banda, 'Made in the A.M.', en la calle. Por este motivo, el cantante ha querido dar una pequeña sorpresa a sus seguidores revelando unos segundos de una de las canciones que estará incluida en el álbum, y que lleva por nombre 'Olivia'.