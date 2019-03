Liam Payne es criticado por sus fans tras fotografiarse sosteniendo un rifle

Visitó a los componentes del programa televisivo de EEUU 'Duck Dynasty'

A Liam Payne le ha salido el tiro por la culata. El componente de One Direction se fotografió sosteniendo un rifle de lo más sonriente y rodeado por los miembros del programa de televisivo 'Duck Dynasty', algo que no sentó nada bien a sus fans. Sus millones de seguidores no tardaron en tomar Twitter y recriminar la actitud de su ídolo, añadiendo comentarios de lo más críticos hacia Liam. El cantante intentó solventar la situación, aunque sin mucho éxito.