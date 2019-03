Liam Payne confirma su relación con Cheryl Cole

Los rumores que unían a Liam Payne y Cheryl Cole por fin se confirman después de la foto que ha subido el cantante a Instagram de ambos juntos. Uno de los solteros más cotizados del panorama musical ha caído rendido antes los encantos de Cheryl, una de las cantantes más sexys. La pareja se lleva diez años, Lyam cumplirá 23 en agosto y Cole 33 en junio. ¡Pero ya sabemos que para el amor no hay edad!

La pareja parece que está muy enamorada, aunque los seguidores del cantante se preocupan porque no le rompan el corazón. Tanto es así, que una fan le escribió un tuit a la intérprete de 'Crazy stupid love' para hacerle prometer que cuidaría de Liam ya que es un chico especial y muy sensible y la razón por la que viven sus fans a lo que la cantante no dudó en responder de una forma muy tierna. "Te lo prometo, WOW, me he emocionado", contestaba. ¡Cupido ha hecho un buen trabajo!

Liam y Cheryl se conocieron en 2008 y aunque ya saltaron las primeras chispas, hasta día de hoy no se ha consolidado su historia. Hemos de recordar, que la cantante ha estado casada en dos ocasiones. La primera vez con el futbolista Ashley Cole, que se separó tras las infidelidades del deportista, y la segunda con el empresario Jean-Bernard Fernandez-Versini del que se divorció en enero. ¡Esperemos que a la tercera vaya a la vencida!