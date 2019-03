Liam Payne confiesa estar devastado tras su ruptura con Sophia Smith

Tras dos años juntos, y después de haber superado situaciones muy difíciles, Liam Payne y Sophia Smith han roto su relación. Aunque de momento se desconocen los motivos, parece que la causa principal ha sido la apretada agenda del cantante.

Liam siempre ha demostrado el gran amor que siente hacia Sophia, y ahora, después de la ruptura Liam ha vuelto a dejarlo claro. El componente de One Direction ha concedido unas declaraciones a The Sun en las que asegura estar devastado: "Para hacer lo mejor por alguien, algunas veces es mejor no hacer lo que tu corazón quiere, sino lo que es mejor para esa persona. Estoy absolutamente devastado".

Unas declaraciones con las que Liam deja entrever que ha sido él quien ha decidido romper con la relación. Además, el cantante asegura que quiere pasar algún tiempo solo para descubrir quién es y quién quiere ser.

También ha declarado qué va a hacer durante el descanso de One Direction, Liam ha revelado que quiere seguir trabajando en la industria de la música, colaborar con otros artistas e incluso componer canciones para otros.