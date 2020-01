Liam Payne y Cheryl Cole anunciaron su ruptura en 2018, después de más de dos años de relación y un hijo en común, Bear. Ahora ambos mantienen una relación cordial por el bienestar del pequeño, y así lo anunciaba la intérprete en una entrevista para el Daily Mail meses después de dar la noticia en redes: "No hay ningún resentimiento entre nosotros. Somos como cualquier pareja que ha pasado por una ruptura, ahora estamos mirando por el bien de nuestro hijo".

Ahora que han pasado casi dos años desde su separación, la vida de ambos ha dado un giro inesperado. Liam Payne ha vuelto a enamorarse, y parece más ilusionado que nunca con su pareja, la modelo texana de 19 años, Maya Henri: "Ella me ha devuelto la felicidad".

Por su parte, Cheryl continúa sin pareja, pero ha tomado la importante decisión de ser madre soltera, y es que la integrante del grupo británico 'Girls Aloud' busca tener un bebé mediante un donante de esperma. Una decisión que su expareja, Liam Payne, apoya, y así lo ha revelado una fuente cercana al ex integrante de 'One Direction' para la plataforma Ok! Magazine: "Le dio a Cheryl su bendición completa, insistiendo en que la apoyaría como pudiera, haciéndola sentir a gusto con su decisión. Le hizo saber que serían una gran familia. Incluso se ofreció a ser una figura paterna para sus futuros hijos, dado que serían los hermanos de Bear".

Y es que según declaró Cheryl, ya no quiere esperar más para ser madre de nuevo pues piensa que a sus 36 años el tiempo se le agota: "Si el tiempo estuviera de mi lado y tuviera veintitantos años, sí, esperaría y consideraría más opciones".

No cabe duda de la buena relación que continúa existiendo entre la expareja, y es que a pesar de ya no estar juntos, Liam apoya la decisión de la madre de su hijo e incluso le brinda su ayuda si la necesita.