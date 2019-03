Liam Payne celebra su cumpleaños junto a su novia Sophia Smith en un club de Londres

Liam Payne está de celebración y es que el guapo cantante ya ha cumplido 20 añitos. El día de su cumpleaños estuvo todo el día trabajando junto a sus compañeros de One Direction en el rodaje de su último videoclip y cómo no podía ser de otra forma por la noche salió a celebrarlo junto a la mejor de las compañías, Sophia Smith.

El ‘pop star’ llegó al club nocturno, Funky Buddha, en Londres de la mano de su flamante novia. A él no se le podía borrar la sonrisa de la cara y fueron muchas las caricias y muestras de afecto que se dedicaron los tortolitos. Una vez finalizada la fiesta los novios jugaron al despiste y salió Sophia del bar acompañada de un misterioso joven que tapaba su cabeza con una chaqueta. Una vez dentro del coche pudimos ver que no se trataba de Liam. ¿Dónde se habría metido el cantante…?

Además Payne quiso agradecer a todos sus seguidores las felicitaciones por su cumpleaños publicando: "Buenos días a todos :) No puedo creer mi vida no hay mayor regalo de cumpleaños de lo que habéis hecho por mí en estos 3 años Thank you xx”. También quiso comentar que si alguien quería hacerle un regalo nada le haría más ilusión que dedicaran ese dinero a hacer una donación con la asociación de ayuda a los jóvenes con cáncer, Trekstock: “Si alguien estaba pensando en comprarme algo este es el primero lugar de debería ir http://trekstock.com/donate-now usted podría marcar la diferencia para alguien”.

Y es que Liam ya se ha hecho a sí mismo un autoregalo haciéndose un nuevo tatuaje al que añade a su ya larga lista de ‘tatoos’. En esta ocasión nos desvela parte de la letra de uno de sus próximos singles donde se puede leer "Lo he descubierto”. Toda una exclusiva de una de sus futuras canciones en forma de tinta sobre la piel.