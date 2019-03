Liam Payne causa sensación en su actuación más hot al mostrar su torso desnudo

Liam Payne está en un momento muy dulce tanto personal como profesionalmente. Por un lado está radiante tras convertirse en padre de su primer hijo junto a Cheryl Cole, Bear, mientras que por otro sigue cosechando éxitos con su carrera en solitario.

Pero, además, el ex One Direction se ha puesto más buenorro que nunca. La prueba la tienes en este vídeo de su última actuación en París donde presentó su single 'Strip that down'.

Sobre el escenario el artista cantó sin camiseta dejando al descubierto su torso desnudo y causando un gran revuelo entre todos sus admiradores allí presentes. ¡Vaya cuerpazo!