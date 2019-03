Liam Payne bromea ante las críticas recibidas por su aumento de peso

El componente de One Direction ha sido objeto de todo tipo de críticas después de que el Daily Mail publicara unas fotografías del cantante durante sus vaciones en Saint Tropez. Liam Payne aparece tumbado en la popa de un barco, abrazado a su chica y disfrutando de unas vacaciones en alta mar, pero muchos de sus seguidores han notado un aumento de peso en el artista propiciando todo tipo de comentarios negativos e insultantes.

No obstante, como quien ríe el último ríe mejor, Liam publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con una barriga falsa e hinchando los mofletes mientras titulaba: "Osea, OH DIOS MIO, ¡estoy tan gordo estos días que creo que necesito ayuda! Rápido que alguien me traiga el bote de galletas".

Una burla que más tarde acompañó con una captura de pantalla de su peso y niveles de grasa corporal. En la imagen se ve claramente que su peso es totalmente normal y no cuenta con ningún indicador fuera de los niveles determinados por lo que aquellos que le acusaban de estar gordo, pueden irse con su música a otra parte. Y nunca mejor dicho. Liam ya es suficientemente mayorcito como para afrontar con madurez este tipo de críticas y salir airoso de la polémica una vez más. Con estas palabras contestaba a todos sus 'haters': "Sólo porque estoy harto de ver esto todos los días quiero aclarar lo que los medios hacen a la gente estos días. ¿Está mal ser normal? ¿O tengo que parecer un nadador olímpico para conseguir ser un 'chico guay’? ¿O puedo aceptar que la persona a la que realmente quiero piensa que soy el chico más guay de la ciudad de cualquier modo? Creo que voto por la última opción. Que tengáis un buen día gente."