Liam Payne le baja los pantalones a Harry Styles en pleno concierto

Dicen que los conciertos de One Direction tienen algo especial y aquí tenemos la prueba. Los chicos se llevan tan bien que no dudan en hacerse bromitas de lo más peculiares entre ellos. Esta vez el momentazo fue ver a Liam Payne bajándole los pantalones a Harry Styles en plena actuación.

Si lo que te estás preguntando es si el ricitos del grupo se enfadó, la respuesta es no. Harry interpretaba 'What Makes You Beautiful' y el resto de sus compañeros se situaban detrás de él, como es habitual. En el vídeo podemos ver como Liam se acerca sigilosamente a su 'víctima', comenta la jugada brevemente con Louis Tomlinson y...¡Zas! Harry se queda sin pantalones.

A pesar de la sorpresa, él siguió cantando como si nada, eso sí, después de subirse el pantalón. ¡Ni siquiera se le escapó una risita! Enseñó piernaza y bóxer minimalista y, por supuesto, volvió 'crazys' a las asistentes. ¿Te imaginas haber estado allí?

Lo cierto es que esta no es la primera bromita que sufre Harry por parte de sus compañeros. El año pasado en Chicago, Liam y Zayn Malik le quitaron la camiseta mientras cantaba, lo que nos dejó deleitarnos con el torso del cantante. A este paso, no queremos imaginar cuál puede ser la siguiente sorpresa. ¡Pero qué bromistas son estos chicos!