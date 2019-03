Liam Payne arremete contra Zayn Malik

La relación de amistad de Liam Payne y Zayn Malik no pasa por su mejor momento después de escuchar unas duras declaraciones de Liam tras de la marcha de Zayn del famoso grupo One Direction: "Se sintió herido y despreciado de una forma que realmente no entiendo. Eso es cosa suya",decía el cantante después de ser preguntado sobre el motivo de las declaraciones que en su día dio Zayn hablando mal de la banda pop.

Liam Payne estrena nueva canción por lo que ya ha empezado a conceder entrevistas para su promoción, teniendo que contestar a preguntas que quedaron el en aire sobre la separación de One Direction.

Durante un programa de radio, se le propuso un juego donde solo podía salvar a dos de estos artistas, Harry Styles, Ed Sheeran o Zayn Malik. Su respuesta fue clara y no dejo ningún tipo de dudas sobre la mala relación que existe actualmente entre los dos ex compañeros. Pero por si esto no fuera poco, durante una entrevista con el famoso periodista Dann Wottoon, se le pregunto sobre si sería posible que Zayn volviera a unirse al grupo tal y como se dijo en su día a lo que el marido de Cheryl contestó: "Por lo que se ve, parece que en realidad no quiere. En realidad depende de él pero no apoya mucho la causa. Así que no parece que vaya a poder ser",dijo Liam para la tristeza de muchos.

Lo que el cantante tiene claro es que nunca olvidará lo que vivió con todos ellos mientras duró el grupo, ya que según Liam fue una etapa única y no puede entender como Zayn tiene un recuerdo tan negativo: "Es muy triste porque One Direction fue una etapa en nuestras vidas maravillosa. Fue loco. Fue una locura. Nos los pasamos súper bien. No entiendo cómo puedes salir de esa experiencia y decir las cosas que él dice a veces. Para mí no tiene ningún sentido, pero ahí está", explicó.

Ojalá que esta enemistad no dure mucho y puedas superar sus diferencias, ya que los fans quieren volver a verlos juntos y volver a disfrutar de esas canciones que a tantos volvieron locos.