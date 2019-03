Liam Hemsworth vs Kellan Lutz: ¿cuál te gusta más para Miley Cyrus?

CELEBRITY BATALLA DE LA SEMANA

La vida sentimental de Miley Cyrus nos trae de cabeza. Desde que rompiera su compromiso con Liam Hemsworth, la chica no parece encontrar el verdadero amor. De hecho, hace poco aseguraba que le echaba muchísimo de menos. Pero cuando vemos ese rollito de tonteo que se trae con Kella Lutz de si viajamos juntos en jet privado, que si me pongo muy cariñosa contigo durante los Worl Music Awards 2014…, ya no tenemos claro de qué palo va la cantante. ¿Cuál de los dos actores te gusta más para Miley?