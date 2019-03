Leona Lewis suspende su gira mundial por mal de amores

Desde que Leona Lewis pasase por el Factor X británico su vida ha pegado un giro de trescientos sesenta grados, en todos los aspectos. El último cambio que ha sufrido su vida ha sido la ruptura con su novio desde hacía diez años, Lou Al-Chamaa.

La cantante, que acaba de terminar su gira por el Reino Unido, lleva varios meses forzándose a la hora de subirse a un escenario. Fuentes cercanas a la joven afirman que tiene el corazón totalmente roto tras su ruptura sentimental. Al parecer, dicha separación sería la causa de que Leona haya cancelado su gira mundial.

Lewis se encuentra destrozada y no tiene fuerzas para seguir con el trabajo en estos momentos, y menos desde que saliese a la luz que su ex podría demandarla para reclamar parte de la fortuna que esta ha conseguido tras saltar a la fama, ya que él considera que fue quien la incitó a presentarse al conocido concurso musical.

“El corazón de Leona ya no estaba al 100% al final de su gira por Reino Unido. Se sentía triste y lloraba a menudo debido a la separación. Llevaban diez años juntos y no duda en admitir que ha sido el amor de su vida”, recoge una fuente para el The Sunday Mirror.