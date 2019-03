Leiva habla del trastorno mental que padece: es hipocondríaco

Leiva suele mantener su vida personal en privado, pero en la última entrevista que ha concedido a El País se ha mostrado más sincero que nunca y ha revelado que sufre un trastorno mental. El ex integrante de 'Pereza' ha confesado que es hipocondríaco y que esta enfermedad le condiciona todas las decisiones y situaciones de su vida.

Leiva ha comentado "si me hago un análisis y tardan un día en verlo, pienso: ya está, lo han visto. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche".

A pesar de estas palabras y de explicar que es un sufrimiento para él, el cantante ha declarado que intenta llevarlo con humor y hablar sobre el tema siempre que puede con sus familiares y amigos cercanos para quitarle importancia al asunto.