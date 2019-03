Leigh-Anne Pinnock, de Little Mix, agredida en un restaurante de Londres

La cantante de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, ha vivido uno de los peores momentos de su vida. El pasado domingo la joven fue agredida por un desconocido en un restaurante de Londres.

La cantante acudió al local tras una noche de fiesta junto a una amiga para reponer fuerzas cuando de pronto un desconocido comenzó a agredirla física y mentalmente. "El hombre no paraba de gritar: 'Si mi novia estuviera aquí, estarías muertas de miedo'. Después le dijo a la amiga de Leigh-Anne que se callara, o algo así, y ella se giró para encararse con él y decirle que se marchara y que no fuera un maleducado. Él rodeó la mesa y se inclinó sobre ella, y fue entonces cuando le propinó una fuerte bofetada", revelaba un testigo al periódico The Sun.

Tras este terrible suceso, Pinnock abandonó el local entre lágrimas y muy afectada. Horas más tarde, y mucho más calmada, la cantante compartió con todos sus seguidores de Snapchat la contusión que tenía en la cara.

Aunque la amiga de la componente de Little Mix advirtió a la policía y esta se presentó en el lugar de los hechos, no hubo detención alguna.