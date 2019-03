Lea Michele estrena el videoclip de su segundo single 'On My Way' en el que comparte cama con un sexy rubio

¿QUIERE QUITARSE LA ETIQUETA DE LA VIUDA DE AMÉRICA?

¡Lea Michele está de estreno! La actriz de 'Glee' parece que va levantando cabeza tras la trágica muerte de su chico, Cory Monteith, y así se puede comprobar en la evolución de sus videoclips. Después de la oscura estética de 'Cannonball' ahora Lea presenta el videoclip de su segundo single 'On My Way', un vídeo con toques muy veraniegos y donde Lea parece disfrutar de la compañía de un rubio muy sexy.