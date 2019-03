Lauren Jauregui podría ser la siguiente en abandonar Fifth Harmony

En todo momento, las chicas de Fifth Harmony han dejado claro que querían hacer compatible su trabajo con la banda y sus carreras en solitario, pero no sabemos si lo conseguirán. Después de lo encantada que está Lauren con la experiencia, la unión de las cuatro chicas parece estar en peligro. El pasado 30 de diciembre, la cantante se subía al escenario junto a Marian Hill, para interpretar 'Back To Me', su primer tema en solitario.

It's so cool to sing your own words and watch people in the crowd fuck with it..truly the most incredible experience #thankyou