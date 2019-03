Lauren Jauregui habla sobre su supuesto romance con Camila Cabello

Hay veces que los fans se encargan de sacar a la luz historias de amor de sus ídolos que no son totalmente ciertas y que pueden incluso ofenderles. Después de que los seguidores de One Direction hiciesen público un supuesto romance entre Louis Tomlinson y Harry Styles, les tocó el turno a los de Fifth Harmony.

Sus fieles admiradores comenzaron a rumorear que entre Camila Cabello y Lauren Jauregui había algo más que una simple relación de amistad y profesional. Al parecer, y según los fans de la banda, eran más que amigas y compañeras. Aunque ellas nunca se manifestaron al respecto sobre estas polémicas afirmaciones, que después de que Jauregui reconociese públicamente a través de las redes sociales su bisexualidad se dispararon, ha llegado el momento en el que Lauren ha roto su silencio.

Ahora que Cabello ya no forma parte de la banda y que su relación parece haberse enfriado, y que Jauregui está felizmente enamorada de Lucy Vives, la hija de Carlos Vives con quien ha protagonizado recientemente una romántica sesión, ha querido esclarecer la polémica y poner fin a los rumores. Para ello ha recurrido a las redes sociales donde ha compartido unos mensajes con sus seguidores por medio de los que se podía intuir su molestia con ese tema.

"Lo odio porque es invasivo, atemorizante, delirante, irrespetuoso para ambas y nunca fue real… Jamás", escribió Lauren haciendo alusión a lo que la gente suele decir sobre su relación con Camila. Pero parece que algunos de sus fans no quedaron satisfechos con la respuesta y pidieron más explicaciones, a lo que la cantante respondió: "Porque nunca estás realmente bien cuando la gente te sexualiza a ti y a tus amistades por su enfermo placer. Por eso". Con estas contundentes palabras la artista ha puesto fin a los rumores que le vinculaban de forma sentimental con su excompañera Cabello.