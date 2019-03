Lauren Jauregui habla sobre su arresto en el aeropuerto por llevar marihuana en la maleta

Recientemente conocíamos la noticia del supuesto arresto de Lauren Jauregui en el aeropuerto de Washington por transportar marihuana en su maleta, de la que informó TMZ. Hasta ahora, la implicada no se había manifestado, pero finalmente, por medio de las redes sociales ha querido callar la polémica.

Con motivo del 'Fun Pop Fun Festival ' de Brasil, las cantantes de Fifth Harmony se desplazaban al país organizador para hacer una presentación, a la que Lauren no pudo asistir. Sus compañeras, Allyson, Normani, Dinah y Camila, tuvieron que acudir al evento sin su compañera de la banda.

Y Jauregui se disculpó con sus fans brasileños por medio de su cuenta de Instagram: "Mis queridos harminizers brasileros siento no acompañarlos. No llegué a tiempo para el avión y tuve que ir a Atlanta. Prometo que haré todo lo posible para ustedes porque amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón".

Ella no hizo alusión al arresto, pero el equipo de abogados del grupo y de la cantante, informó a TMZ que "no llegó a ser detenida como tal, solo retenida para hacerle una advertencia sobre esta posesión".

Pero parece que Lauren Jauregui no se quedó satisfecha, y decidió compartir una declaración compartida por la publicación E!News donde aclaraban la polémica: "'Lauren Jauregui no fue arrestada y detenida como se informó, sino que simplemente recibió una citación por posesión de marihuana y fue liberada por su propio reconocimiento' dijo Dina LaPolt, abogada de la banda de chicas y Jauregui a E!News. 'Ella abordará el asunto apropiadamente a través del sistema legal, lo cual no interferirá con las futuras actuaciones programadas o actividades' ".