Lauren Jauregui explica por qué acabó la pasada noche con Louis Tomlinson

Lauren Jauregui ha explicado a los medios la razón por la cual se fue con Louis Tomlinson a casa la otra noche. Hace poco veíamos como Lauren y el cantante compartían un coche para irse a casa, pero resulta que el cantante de 'One Direction' se ofreció a llevar a la cantante a su casa porque se quedó sin batería en el móvil y estaba 'tirada'. ¡Ahora entendemos todo!

La declaración que la cantante de 'Fifth Harmony' ha dado a la revista The Sun ha sido la siguiente: "Mi móvil murió, se me acabó la batería y no tenía ninguna forma de ir a casa, así que Louis me invitó a ir en el coche con él. Nos habíamos conocido esa noche, así que era la primera vez que salíamos juntos. Fue muy amable conmigo por ese gesto que tuvo".

Cuando ya veíamos una posible pareja de cantantes Lauren lo desmiente, aunque no creemos que se haya quedado con buen sabor de boca porque los fans de Louis la han insultado llamándola fea y gorda. ¡Pobrecita!