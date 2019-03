Lauren Jauregui, detenida por llevar marihuana en su maleta

EN EL AEROPUERTO DE WASHINGTON

El portal de noticias TMZ ha informado de la inesperada anécdota que Lauren Jauregui no olvidará jamás y que esperamos que no tenga consecuencias. La cantante de Fifth Harmony ha vivido una de las situaciones más bochornosas de su vida. al pasar el control de seguridad rutinario del aeropuerto se ha descubierto en su maleta marihuana y ha sido detenida. Sus seguidores se han movilizado rápidamente.