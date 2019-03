Lauren Jauregui, componente de Fifth Harmony, explica por qué lloró en pleno concierto

La integrante de 'Fifth Harmony' Lauren Jauregui no pudo evitar ponerse a llorar en el concierto que ofreció el grupo en Phoenix en dos ocasiones. Primero mientras interpretaba 'No way' y luego 'Scared of Happy'. Debido a las muestras de cariño por parte de los fans, la cantante ha explicado por qué derramó alguna lágrima de más para evitar especulaciones sobre su estado ánimo.

Twitter fue el mejor aliado de Jauregui que no dudó en tranquilizar a todos sus seguidores debido a su inestabilidad emocional durante la actuación: "Muchas gracias chicos por el cariño y la preocupación. ¡Me siento mucho mejor hoy! Las letras solo me pusieron más extra sensible hoy", señaló en dicha red social.

Pero no ha sido la única componente de 'Fifth Harmony' que ha sufrido un contratiempo en el escenario. Camila Cabello se rompió un diente mientras cantaba debido a que una pelota, tirada por un fan, golpeó su micrófono y provocó el choque contra su dentadura. Afortunadamente todo quedó un susto y la artista pudo seguir con el concierto. Además, en otro de sus shows tuvo que abandonar el escenario debido a una crisis de ansiedad. ¿Necesitarán un descanso la girl band?