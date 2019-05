La cara de Laura Pausini cuando ve a sus padres por sorpresa

Este 16 de mayo Laura Pausini cumplía 45 años. Un cumpleaños muy especial donde la cantante ha recibido una gran sorpresa.

A través de sus redes sociales la cantante ha compartido un vídeo con todos sus seguidores donde muestra cómo se quedó de sorprendida cuando entró en una habitación y vio a sus padres y amigos del colegio que habían viajado de sorpresa para celebrar su cumpleaños junto a ella.

Los primeros segundos del vídeo no tienen desperdicio, y es que ahí vemos la increíble cara que se le quedó a Laura Pausini cuando vio a todos sus seres queridos y cómo se lanzó a los brazos de su madre a quien llevaba tiempo ser ver.

"Este es el momento en el que descubro que mis padres y compañeros de clase me sorprendieron y llegaron a mi cumpleaños desde Rumanía. No he visto a mis padres en mucho tiempo, así que estoy muy emocionada. Ayer fue un hermoso cumpleaños, gracias a quienes me organizaron esta sorpresa", escribe la famosa cantante italiana junto al emotivo vídeo que ha compartido con todos.