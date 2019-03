Laura Pausini no se casará hasta que su mejor amiga que es lesbiana pueda hacerlo en Italia

Laura Pausini lleva más de diez años con el músico Paolo Carta y siempre le preguntan sobre cuándo piensa casarse, a lo que ella contesta que no le hace falta un documento que certifique su amor.

Pero en una entrevista concedida a ‘La Repubblica’, la cantante ha dejado claro que tiene otro motivo: “Puede que en el futuro sea útil que me case por razones burocráticas, pero hasta que no resuelte necesario prefiero no hacerlo, porque mi derecho no es igual que el de mi mejor amiga, que es lesbiana, a la que sí le gustaría casarse”.

“No soy una cantante política, pero claro que tengo mis ideas, que además siempre he manifestado y me preocupan los derechos humanos”, explica. “Han pasado ya demasiados años para seguir sin entender, para ser todaviá tan obtusos y cerrados”, añade.

Además, no sólo habla contra el gobierno italiano sino también contra la Iglesia: “Lo siento, porque he nacido dentro de la Iglesia, pero cuando más pasa el tiempo más me convenzo de que está bloqueada. Dios nos ha enseñado que somos iguales, y sin embargo no se nos trata de la misma manera como seres humanos”, declara.