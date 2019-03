Laura Escanes canta Adele con la youtuber Yellow Mellow

Últimamente Laura Escanes no deja de sorprender a sus followers y es que la joven influencer ha demostrado que se atreve con todo. Hace apenas unos días nos dejaba boquiabiertos con su radical cambio de look y, no contenta con eso, ahora nos ha dejado más asombrados después de haberse lanzado a cantar 'Someone like you' de Adele junto a la youtuber Yellow Mellow.

La mujer de Risto Mejide ha cumplido su sueño de subirse a un escenario en la sala Galileo Galilei de Madrid gracias a la sección 'Tuenti cosas antes de morir' en la que colabora Yellow. Aunque minutos antes de su debut Laura ha confesado sentirse muy nerviosa, eso no le ha impedido triunfar entre sus asistentes que la han aplaudido efusivamente al acabar el concierto.

Se ha tratado, sin duda, de una velada muy familiar que parece que no va a ser la última vez que la veamos porque al terminar la actuación Laura se ha sincerado y ha dicho: "Es un subidón, yo quiero más ahora. Estoy pensando en apuntarme a clases de canto."