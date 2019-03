Lance Bass revela qué componente de NSYNC tuvo más sexo durante los años de éxito de la banda

Este pasado lunes Lance Bass visitó el programa 'Watch What Happens Live' y allí habló largo y tendido. El componente de NSYNC no se guardó ningún secreto de los que fuesen sus compañeros de banda e incluso llegó a revelar cuál fue el componente que tuvo más sexo durante los años dorados del grupo.

"Chris Kirkpatrick, ¡él es un casanova! Ya sabes, antes. Ahora está casado con su adorable esposa, pero antes era soltero", revelaba el cantante al presentador del programa Andy Cohen.

Una respuesta que ha sorprendido mucho a los fans de la banda, y es que todos pensábamos que el primer puesto en cuanto a conquistas lo ocuparían Justin Timberlake o JC Chasez. ¡Menuda sorpresa!