Lady Gaga vuelve a la soltería

Lady Gaga vuelve a estar en el mercado. La cantante, que hace pocos meses anunciaba que pasaría por el altar con Luc Carl, ahora ha declarado que está solterísima.

Lo ha hecho en una entrevista para The Graham Norton Show: “No tengo novio y no he estado saliendo con nadie recientemente”. Con estas palabras deducimos de que cantante lleva un tiempo separada del que era su chico...

La verdad es que la relación entre Gaga y Luc no era muy estable. Los dos se conocieron cuando ella aún no era nadie, y con la fama todo se vino abajo. Posteriormente, en lo más alto de la popularidad, volvieron a retomar ese amor y hace pocos meses se aseguraba que en diciembre de 2010 se darían el ‘Sí, quiero’.

¿Qué les ha podido pasar? ¿Es que Luc se ha cansado de ir al lado de una chica subida a zancos y con unas pintas horrorosas? Esperaremos a la próxima entrevista de Lady Gaga, por si nos cuenta algo más de su ‘Bad Romance’...