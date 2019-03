Lady Gaga la toma contra Madonna insinuando que "no tiene alma"

La guerra entre Lady Gaga y Madonna no ha hecho más que empezar, y es que no es la primera vez que las cantantes se enfrentan y protagonizan algún que otro encontronazo de este tipo en el que se dedican todo tipo de burlas y comentarios.

En esta ocasión ha sido Gaga la que ha hablado sobre la reina del pop en una entrevista que ha concedido para la revista People Grecia, donde ha dado declaraciones tan impactantes como estas: “Mis influencias musicales son David Bowie, Queen, Freddie Mercury y Michael Jackson. Me gustaría poder decir Madonna, pero déjame decirte algo... si yo fuera una artista aclamada, me encantaría ayudar a los nuevos artistas. (¿Quieres decir que Madonna no tiene alma?) ¡Lo has dicho tú, no yo!”.

Y es que ya sabemos que la relación entre las artistas nunca ha sido demasiado buena pero ¿qué habrá querido decir Gaga con estas palabras? ¿Contestará Madonna a estas sorprendentes declaraciones?