Lady Gaga se toma cinco días de vacaciones en Marbella antes de retomar su gira mundial 'The ArtPop World Tour'

La diva se alojó en un lujoso hotel junto a sus acompañantes

Lady Gaga se ha presentado sin hacer ningún ruido en la ciudad más lujosa de la Costa del Sol. La diva del pop decidió disfrutar de cinco días de sol y relax en Marbella antes de retomar su exitosa gira mundial 'The ArtPop World Tour', que ya ha aterrizado en Europa. La cantante no dudó en compartir en las redes sociales varias instantáneas de su estancia en España, haciendo gala una vez más de sus extravagantes looks. La artistas estuvo muy bien acompañada por su perrita Asia durante sus vacaciones.