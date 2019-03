Lady Gaga y Taylor Kinney planean su boda para este verano

Aunque nos parezca increíble, parece que Lady Gaga se ha puesto seria y ha decidido que las cosas entre ella y su chico van muy en serio. Tanto, que la pareja planea boda para este verano. La mejor amiga de la cantante, la DJ Lady Starlight, se ha hecho eco de la noticia y ha revelado los planes de la artista. Un enlace que promete ser de todo menos convencional.

"Por todo lo que he escuchado, no creo que esté revelando un secreto diciendo que están listos para casarse este año”, contaba la amiga de Lady Gaga al diario The Sun. Ella quiere dar el 'sí, quiero' ante 18.000 invitados, entre los cuales habrá sitio para algunos de sus 'little monsters'. Según las fuentes, también quiere un anillo de lo más peculiar y exige pasar la noche de bodas en habitaciones separadas. ¿Aceptará esto el guapo de Taylor Kinney?

De su vestido no sabemos nada hasta el momento pero corren rumores de que puede que sea diseñado por la hermana pequeña de la cantante, Natali Germanotta, según informa la revista inTouch. ¡Estamos deseando verlo!

Los enamorados viven ahora juntitos en Chicago mientras ella se recupera de la operación de cadera que le hizo suspender algunos de sus conciertos y Taylor estrena nueva serie de televisión. Ella parece de lo más enamorada y le lanza mensajitos de lo más románticos a su futuro 'maridito' en las redes sociales. ¿Nos hablarán pronto de su futura boda? Parece que este verano va a ser muy movidito...