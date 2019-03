Lady Gaga y Taylor Kinney dan rienda suelta a su amor sobre la alfombra roja de los Premios Oscar 2016

En el despliegue que ha dejado la alfombra roja en estos Premios Oscar 2016, hemos podido ver a las celebrities radiantes de felicidad posando con sus mejores outfits junto a sus parejas. Aunque ha habido un par de tortolitos que no han pasado para nada inadvertidos, pues Lady Gaga y Taylor Kinney no se han cortado un pelo y han derrochado amor por todos los poros.

La pareja, que se prometió hace poco más de un año, ha aparecido por la red carpet de lo más enamorada y nos ha sorprendido dando rienda suelta a su amor delante de las cámaras: besos, caricias, miradas de complicidad… ¡Qué bonito!

Eso sí, lo que también nos ha dejado pasmados ha sido el look de la cantante, un jumpsuit peplum en blanco crema de Brandon Maxwell que poco tiene que ver con los estrambóticos diseños que solían ser la marca personal de Gaga hasta hace poco. La artista está nominada al Oscar a mejor canción original junto con Diane Warren por 'Til It Happens To You' del documental 'The Hunting Ground', otro posible éxito para la lista.