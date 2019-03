Lady Gaga solicita una orden de alejamiento contra una fan rusa

Lady Gaga ha solicitado una orden de alejamiento contra una fan rusa por acosarla con correos electrónicos en los que amenaza con matar a la cantante neoyorquina, publica hoy el diario digital LifeNews.ru.

Según confirma a esa publicación el representante de la artista, Troy Carter, se trata de Anastasía Obujova, una joven de 26 años afincada en Nueva York desde hace tres años. Carter informa de que la controvertida cantante ha denunciado también a otros fans por ese mismo motivo y ha ampliado su personal de seguridad de dos a seis guardaespaldas, que la acompañan en todo momento.

"Eres mi diosa, sueño contigo cada noche, pero supongo que no estamos destinados a estar juntos. En la Tierra, no soy nada para ti. Quiero morir, pero morir contigo. Quizá en el cielo me dedicarás un minuto de tu tiempo", escribe uno de los fans a Gaga en un correo que Carter ha facilitado a LifeNews.ru.

Carter señala asimismo que otro de los presuntos acosadores invitó a la reciente triunfadora de los premios europeos MTV a organizar un suicidio colectivo el próximo 8 de diciembre.

Lady Gaga, que se encuentra en plena gira promocional de su segundo álbum de estudio, The Fame Monster, ha pagado un millón de dólares para contratar a uno de los guardaespaldas más cotizados en la esfera política estadounidense.

El diario ruso agrega que, según sus fuentes, es tal el temor que la cantante siente por su vida que sus protectores incluso velan por su seguridad cuando se encuentra en su habitación acompañada de su novio, el camarero Luc Carl.