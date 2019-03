Lady Gaga será mamá... pero a su tiempo

Muchos pensarán que a una mujer como Lady Gaga el papel de madre no le pega nada. Pues la cantante ha dejado bien claro que sí, que será mamá y sabemos hasta cuándo tiene previsto hacerlo...

La cantante del momento ha declarado que se convertirá en madre tras publicar diez discos más. Estas declaraciones tan reveladoras las hizo en uno de los programas de mayor éxito de la televisión inglesa: en el show de Jonathan Ross.

“Por ahora no he pensado en quedarme embarazada, ni nada parecido. Pero llegará el momento”, afirmó la cantante. “Pero ahora mismo no puedo hacer un parón, mis fans me matarían”. Unas declaraciones que nos sorprenden, ya que Gaga no suele hacer ningún tipo de comentario sobre su vida personal...

“Se critica que no hablo de mi vida amorosa y eso es porque soy muy feliz”. ¿Esto significa que sigue su relación con Luc Carl? En los últimos meses se ha hablado de boda y, posteriormente, de varias rupturas. Pero por lo que ha expresado la cantante su vida sentimental va viento en popa y que los niños ... con diez disco más bajo el brazo.