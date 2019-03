Lady Gaga saca su lado más salvaje para la 'promo' de los Premios MTV

Os presentamos el vídeo que promociona los MTV Video Music Awards del próximo 28 de agosto. Esta gala premia los mejores vídeos del año y si hay alguien que sabe cómo hacer un buen videoclip es ella, Lady Gaga. Así que nadie mejor que la diva para protagonizar el vídeo promocional de la gala.

En él podemos ver a la cantante en una especie de fiesta junto a sus amigos en la que suenan dos canciones de su último disco: Goverment Hooker y Heavy metal lover.

Según la artista "MTV quería que fuera una documentación de mi vida y que representase cómo alguien vive a caballo entre la realidad y la fantasía junto a sus amigos". Y así lo hizo. Aunque creemos que se ha decantado más por el mundo psicodélico que por el real, porque el vídeo en sí nos da un poco de 'yuyu'...

Hace unos días se confirmó que la apertura de la gala correría a cargo de Lady Gaga y ya ha avisado que no decepcionará a nadie. Esperemos que ella tampoco se decepcione si no se alza con ningún premio de las cuatro categorías a las que está nominada: Mejor Vídeo Femenino, Mejor Vídeo con mensaje por Born this way y Mejor Dirección de Arte y Mejor Coreografía por Judas.

Estaremos preparados para lo que ocurra el próximo 28 de agosto en Los Ángeles ya que, al parecer, están preparando un homenaje a la mismísima Britney Spears. ¿Os imagináis a Gaga cantando Till the world ends plantándole un morreo a la mismísima Britney?