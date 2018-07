Lady Gaga rompe a llorar mientras recuerda los nombres de las víctimas de Orlando

El atentado de Orlando en el club Pulse ha supuesto la peor masacre en Estados Unidos desde el 11-S. Omar Siddique acabó con la vida de 49 personas por su condición sexual que murió abatido por la Policía. Las redes sociales se han inundados de mensajes y banderas gays para mostrar el dolor después de conocer la terrible noticia.

Lady Gaga acudió al homenaje que han recibido las víctimas en Los Ángeles donde no pudo contener las lágrimas cuando recordó los nombres de las personas asesinadas. La cantante no pudo evitar emocionarse mientras pronunciaba su discurso: "Esta noche me reúno humildemente con vosotros como un ser humano en paz, con sinceridad, compromiso y solidaridad para lamentar la trágica pérdida de esta gente bella e inocente", afirmó la artista.

Nick Jonas, que siempre ha mostrado su apoyo al colectivo LGTB, se unió al homenaje de Nueva York donde también dijo unas emotivas palabras: "Mi padre, un pastor de New Jersey, me educó en la creencia de que el amor es amor y que todos somos iguales. No importa quién eres, de dónde eres o a dónde vayas en tu vida, tienes el derecho de amar y ser amado".