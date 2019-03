Lady Gaga revela que sufre estrés postraumático provocado por la violación que sufrió con 19 años

Su canción ‘Til It Happens To You’, nominada a un Oscar , hablaba sobre esta dramática experiencia. “La meditación me ayuda a calmarme” , declaró la cantante. Y es que el trastorno postraumático provoca en el paciente que se sienta estresado y viva con miedo incluso después de pasado el peligro.

Today I shared one my deepest secrets w/ the world. Secrets keep you sick w/ shame ❤️Watch this video #ShareKindness https://t.co/Rynfxekz3Z