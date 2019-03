Lady Gaga recibe un tierno regalo de Beyoncé en estos duros momentos

Lady Gaga y Beyoncé han vuelto a demostrar la gran amistad que las une tras la publicación de una imagen que Gaga ha compartido en su perfil de Instagram. En ella aparece la cantante de 'Joanne' enseñando un regalito que la mujer de Jay Z le había mandado, un detalle para animarla en estos momentos tan duros.

"No estoy teniendo un buen día con el dolor. Gracias dulce B por enviarme este suéter tan cómodo. Me mantiene caliente afuera en la hamaca para poder ver los árboles, y el cielo, y el sol y tomar respiros profundos. Me siento tan afortunada de tener tanto amor", decía la cantante enseñando su nuevo suéter. Además, le ha enviado un precioso ramo de rosas rojas, una imagen que la cantante también ha querido compartir con sus seguidores.

Recordemos que Lady Gaga sufre una enfermedad llamada fibromialgia que le provoca fuertes dolores físicos. La cantante fue recientemente hospitalizada tras sufrir un 'dolor físico severo', siendo esta la causa principal por la que la artista ha tenido que verse obligada a cancelar su gira europea: "Lady Gaga sufre un dolor físico severo que ha afectado a su habilidad para presentarse", comunicaba Live Nation.

Un comunicado que también confirmaba que la artista tendrá que ser tratada en las próximas semanas para poder recuperarse: "Las próximas siete semanas trabajando proactivamente con sus doctores para sanar de este y traumas pasado que todavía afectan a su vida diaria y se convierten en dolor físico".