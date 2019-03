Lady Gaga quiere hacer un trío con su novio Taylor Kinney y una chica

PARA AGRADECERLE TODO SU APOYO

Lady Gaga no se corta para nada a la hora hablar abiertamente sobre su sexualidad. Por eso la cantante no tuvo pelos en la lengua cuando durante una entrevista le preguntaron si incluiría a otra chica en su relación con Taylor Kinney, a lo que ella contestó que no tendría problema alguno ya que sería lo mínimo que podría hacer después de que él le ha estado apoyando todo este tiempo, especialmente en sus problemas con las drogas.