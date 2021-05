Lady Gaga se quedó embarazada con 19 años tras ser violada

El príncipe Harry ha sido el primero en sentarse a hablar con Oprah Winfrey en el documental que ambos han coproducido bajo el nombre de ‘The Me You Can’t See (Lo que no ves de mí)’, donde dan visibilidad a las enfermedades mentales.

Ha sido en esta serie donde también ha participado Lady Gaga, compartiendo el relato más duro de su vida, cuando fue violada con 19 años, con el objetivo de ayudar a otras mujeres que hayan vivido lo mismo.

"Yo tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'quítate la ropa'. Yo dije: 'no', y me fui, y por ello me dijeron que iban a quemar toda mi música. Desde entonces dejaron de exigirme lo mismo y una de las veces me quedé paralizada y yo... Ni siquiera me acuerdo. No diré su nombre. Entiendo el movimiento #MeToo y que mucha gente se sienta por fin cómoda hablando de estas cuestiones. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más", comenzaba diciendo la cantante.

Y da más detalles añadiendo: "Años después fui al hospital, sentía muchísimo dolor y estuve enferma durante meses, y me di cuenta de que era el mismo dolor que experimenté cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina de la casa de mis padres. Estuve encerrada en un estudio durante meses".

Después la artista lo pasó fatal, hasta tal punto que vivió en un estado de paranoia durante mucho tiempo: "Después de sufrir ese episodio, tuve un brote psicótico y no volví a ser la misma chica. Es como si mi cerebro se hubiera ido a negro y mi cuerpo de desasociara de mi mente. Además, cuando hoy siento dolor, percibo que es la misma sensación que sentí después de ser violada. Aparte de todo esto, también solía autolesionarme pero, ¿sabes por qué esto es lo peor que puedes hacer? Porque después te hace sentir incluso peor".

