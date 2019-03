Lady Gaga se queda sin concierto en Indonesia por satánica

CONCIERTO EN YAKARTA EL 3 DE JUNIO

Aunque la gira que está ofreciendo Lady Gaga por Asia está siendo un éxito, la excéntrica cantante no se libra de la polémica aun estando al otro lado del charco. Y es que, en Indonesia, ha sido censurada por su actitud provocadora y como no, por sus trajes. Los sectores islamistas se han echado las manos a la cabeza y han conseguido que la estadounidense no actúe en el país a pesar de tener todas las entradas vendidas. ¿Qué pensarán los ‘Little Monsters’ de todo esto?