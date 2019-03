Lady Gaga, loca de contenta con su nuevo juguete: ¡un vibrador morado!

La cantante Lady Gaga se encuentra inmersa en su gira ‘The Born This Way Ball Tour’ y su paso por Australia seguro que no se olvidará jamás. Sus mejores y más fieles ‘little monsters’ han colmado de regalos a la artista y, a juzgar por el contenido del vídeo, su favorito ha sido un consolador de lo más original.

“Me encanta este vibrador, parece caro y os recuerdo que también es útil para los chicos”, comenta Gaga enfundada en su diseño de Armani tras abrir la caja que contenía este dildo color morado. “Me alegra saber que os preocupáis por mi vida sexual pero la tengo plenamente satisfecha”, terminaba diciendo mientras lanzaba el juguete a sus más fieles seguidores. Con esas palabras, la intérprete de ‘Judas’ deja claro que su relación con Taylor Kineey va viento en popa y a toda vela.

Pero no sólo juguetitos sexuales ha recibido la neoyorkina: chalecos customizados con sus mejores letras, libros repletos de mensajes cariñosos, garras de monstruos o hasta una muñeca a la que quiso arrancar la cabeza y usarla de marioneta con sus manos... Gaga se debe sentir muy orgullosa de sus incondicionales sabiendo que por ella, ‘lo dan todo, todo y todo’.