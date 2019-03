Lady Gaga lanza su nuevo videoclip del tema 'Perfect Illusion'

El 21 de octubre se podrá escuchar entero el nuevo disco de Lady Gaga, 'Joanne'. Pero la artista ha querido abrir boca a sus fans lanzando el single un mes antes, 'Perfect Illusion'. La cantante se ha alejado de su imagen artificial para mostrarse más natural que nunca. En el videoclip aparece con una camiseta básica gris, unos vaqueros denim cortos, el pelo recogido en una despeinada coleta y sin apenas maquillaje.

La grabación está ambientada en una alocada fiesta donde los fans bailan al ritmo de un concierto que ofrece la cantante. A pesar de su renovado cambio de look y de haber contado con el productor de 'Black to black' de Amy Winehouse, Mark Robson, el tema no ha terminado de convencer a sus admiradores.

El frenético y atropellado ritmo del video, dirigido por Ruth Hogben y Andrea Gelardin, aturde por la rápida sucesión de planos que hace que en casi ningún momento se pueda ver a la artista de forma nítida. Los fans han visto la canción repetitiva y con su esperada vuelta se han quedado a medias. ¡Esperamos ver el resto!